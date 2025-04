SALVATORE MICILLO (M5S): “STOP TERZO MANDATO, SIAMO AL LAVORO PER UNA NUOVA PROPOSTA POLITICA”

“Rispettiamo la decisione assunta dalla Consulta. La pronuncia non cambia il nostro lavoro. La direzione era già fissata: confrontarci sui temi per definire un programma condiviso e lavorare per il futuro della Campania. L’obiettivo è disegnare – come nell’esperienza che prosegue positivamente al Comune di Napoli- una convergenza di forze politiche che vogliano perseguire obiettivi comuni nell’interesse dei cittadini campani.”

Lo scrive il Coordinatore Regionale della Campania del M5S Salvatore Micillo.

La nostra attenzione è rivolta alle priorità per il territorio: dalla sanità ai trasporti, dalla gestione dei beni comuni al lavoro, allo sviluppo di un sano tessuto imprenditoriale che porti sempre maggiore sviluppo sociale. Siamo impegnati per costruire una nuova proposta politica per la Campania.