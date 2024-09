LIVIO PETITTO (MODERATI E RIFORMISTI): “REGIONALI, CENTRO DESTRA APRA CONFRONTO SU TEMI IMPORTANTI”

“I nomi che si rincorrono in queste settimane per guidare la coalizione di centrodestra che andrà a governare la Regione Campania, sono tutti certamente autorevoli. E’ evidente, tuttavia, che prima di arrivare alla sintesi sul nome del candidato Presidente, resta necessario che le forze politiche aprano un dibattito sull’agenda programmatica per la Campania. Dalla sanità, ai trasporti, ai rifiuti, il disastro De Luca è sotto gli occhi di tutti e i cittadini chiedono risposte e soluzioni innanzitutto sui problemi.”

Lo dichiara, ad Agendapolitica.it, Livio Petitto, Capogruppo del movimento MODERATI E RIFORMISTI, di cui fanno parte Stefano Caldoro, Massimo Grimaldi e Gennaro Cinque.

“Sono certo che,” conclude Petitto ” sul solco dell’esperienza del Governo centrale, e come già stiamo facendo in Consiglio regionale come forze di opposizione, riusciremo a costruire una colazione di centrodestra forte, autorevole e che, finalmente, libererà la Campania da De Luca e dal centrosinistra.”