LO SBARRAMENTO AL 4% PER LE REGIONALI CHE PIACE A PD, FDI, M5S E FORZA ITALIA

C’è una strana alleanza che si sta venendo a creare, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, per modificare la legge elettorale con l’inserimento di una soglia di sbarramento che dal 3% potrebbe passare al 4%. Un accordo trasversale, tra le principali forze politiche presenti in Consiglio, che va dal Partito Democratico a Fratelli d’Italia, dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia, tutti convinti che con una asticella abbastanza alta si possa andare verso una semplificazione del quadro politico e, soprattutto, verso una drastica riduzione delle liste presenti alle prossime elezioni. Ci sono i numeri per approvare questo emendamento che, di sicuro, porterebbe ad una lacerazione dell’attuale maggioranza del Presidente De Luca ? Gli sherpa sono al lavoro, da domani gli incontri saranno piu’ intensi perchè sabato è stata convocata la Commissione Statuto che dovrebbe licenziare il testo della Legge di Modifica alla Legge Elettorale, prima del suo arrivo all’interno del Consiglio Regionale.

