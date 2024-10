PD CAMPANIA: SCADE IL MANDATO DEL COMMISSARIO REGIONALE MISIANI. ATTESE PER LA SCELTA DELLA SCHLEIN

Scade, ufficialmente, domani 31 Ottobre, il mandato del Senatore Antonio Misiani come Commissario Regionale del Partito Democratico in Campania. Senza un ulteriore provvedimento da parte della Segreteria Nazionale del Pd, anche in Campania si tornerebbe al voto per l’elezione dei vertici regionali del Partito, ma, proprio in queste ore, da Roma potrebbe arrivare una nuova nomina di un commissario per la Campania che, di fatto, riporterebbe tutto al punto di partenza.

Tra i nomi che circolano, per la guida del Pd in Campania come Commissario Straordinario, c’è anche quello dell’attuale europarlamentare Sandro Ruotolo, da tempo in rotta di collisione con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Sullo sfondo della scelta c’è anche il voto dei consiglieri regionali del Partito Democratico sulla Legge Salva De Luca, il provvedimento che consentirebbe all’attuale Governatore della Campania di aggirare la norma sul terzo mandato.