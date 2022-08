LO STRANO DESTINO. ORA VINCENZO DE LUCA DOVRA’ VOTARE IL MINISTRO SPERANZA

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, esponente del Partito Democratico, dovrà votare per il Ministro della Salute Roberto Speranza, per sostenere il PD: e’ la strana (?) decisione presa dal Segretario Nazionale del Pd Enrico Letta che, quasi a voler applicare la legge del contrappasso, ha piazzato il nome di Speranza proprio in Campania, a casa del Presidente De Luca. E De Luca, che nel corso delle sue dirette del venerdi’, ha preso di mira, spesso e volentieri, il malcapitato Speranza, adesso dovrà mettersi sotto il braccio del parlamentare lucano e portarlo in giro per le terre della Campania.

