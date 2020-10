L’OSPEDALE DI SOLOFRA DIVENTA COVID HOSPITAL: AZZERATE LE RICHIESTE DEL TERRITORIO

L’Ospedale Landolfi di Solofra, che nel corso della campagna elettorale per le Regionali 2020 era stato al centro di un dibattito tra le diverse forze politiche ed i sindaci del territorio, diventerà un Covid Hospital: a deciderlo la Regione Campania che, nelle prossime ore, inizierà tutte le procedure per rendere il nosocomio in grado di accogliere i pazienti Covid della Provincia di Avellino.

Accanto all’attività per il Covid 19, almeno per il momento, non è prevista altra forma di assistenza medica: il che lascia intendere che, una volta conclusa l’emergenza, la struttura di Solofra sarà destinata alla chiusura.