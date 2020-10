L’incubo, per molti italiani, delle dirette Fb del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna ad aleggiare in questa grigia domenica di ottobre.

Come da piu’ parti anticipato, questa sera, anche se l’orario non è stato ancora definito, il Premier Conte entrerà nelle case degli italiani, attraverso gli smartphone ed i pc, per annunciare le norme contenute nell’ultimo DPCM che prevede una serie di chiusure e di limitazioni per arginare il contagio.