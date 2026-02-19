LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): “PRESENTATO DISEGNO DI LEGGE PER I COMUNI DELLE AREE INTERNE”

Stamane ho depositato, come primo firmatario insieme ai colleghi Petracca e Volpe, la proposta di legge: “Disposizioni per la coesione, lo sviluppo e la rigenerazione dei Comuni delle aree interne della Campania”.

Lo annuncia il Consigliere Regionale del Gruppo A Testa Alta, Presidente della IV Commissione, Luca Cascone.

Un atto concreto per salvaguardare i nostri piccoli Comuni montani e delle aree interne, contrastare lo spopolamento e restituire dignità ai territori troppo spesso dimenticati.

Le aree interne non devono essere considerate periferia, ma sono una parte fondamentale dell’economia regionale e nazionale, oltre a essere identità, tradizione, presidio ambientale e comunità.

Con questa legge vogliamo:

– sostenere i servizi essenziali (sanità, scuola, trasporti);

– incentivare natalità e nuova residenzialità;

– aiutare le imprese locali;

– rafforzare la connettività digitale;

– garantire un contributo regionale di equità ai Comuni che rischiano di restare esclusi dai benefici della legge nazionale sulla montagna attualmente in discussione in sede Stato-Regioni.

La proposta istituisce un Fondo regionale dedicato da 10 milioni di Euro per fornire, non solo dichiarazioni di principio, ma strumenti concreti e accessibili.

La Campania cresce solo se cresce insieme e coesa.

Nessun territorio deve restare indietro.