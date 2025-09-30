LUCA CASCONE: “DALLA REGIONE OLTRE 900 MILIONI DI EURO PER LE STRADE DELLA CAMPANIA”

“Al via il completamento del programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania, per un valore di oltre 900 milioni di euro!

Questa mattina a Santa Lucia, insieme al Presidente Vincenzo De Luca, abbiamo presentato il nuovo piano strade che coinvolgerà oltre 400 comuni delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Città Metropolitana di Napoli.”

Lo annuncia il Consigliere Regionale Luca Cascone.

Da anni la Regione Campania persegue politiche di consolidamento e sviluppo della rete stradale regionale e locale, per garantire la sicurezza delle infrastrutture, la mobilità multimodale e sostenibile in ambito regionale ed in ambito urbano e l’accessibilità ai nodi urbani.

Questa si dimostra una nuova misura per permettere la crescita del territorio e il superamento del ritardo rispetto alle altre aree del Paese che presentano condizioni di maggiore sviluppo.

In questa settimana verrà approvato il decreto con l’elenco di tutti i progetti ammessi.