LISTA DEL PRESIDENTE FICO. IN CAMPO VINCENZO SPERANZA, GIOVANNI CUOFANO E MARIAGRAZIA LIBARDI

Ci sono i primi tre nomi, in Provincia di Salerno, per la lista del Presidente Fico, compagine civica che dovrebbe fare parte della coalizione di centro sinistra, in vista delle prossime elezioni Regionali del 23 e del 24 Novembre in Campania. C’è il nome dell’ex Sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano che avrebbe accettato la candidatura, anche in vista di un possibile ritorno nel centro dell’Agro, dove la situazione politica è tutt’altro che serena e tranquilla. In campo anche il Sindaco dimissionario di Laurito Vincenzo Speranza che, dopo aver rassegnato le dimissioni, sta attendendo l’evoluzione delle trattative per confermare la sua candidatura, aprendo la strada, in Consiglio Provinciale, al subingresso del primo dei non eletti nella lista del Partito Democratico. Infine, per la componente femminile, c’è il nome dell’attuale Vice Sindaco di Cuccaro Vetere Mariagrazia Libardi.

