LUCA CASCONE (DE LUCA PRESIDENTE): “NEL BILANCIO CONFERMATI ABBONAMENTI GRATIS PER STUDENTI”

“Abbiamo approvato oggi in Consiglio il bilancio di previsione 2021: un documento importante per l’azione amministrativa e che conferma tante scelte della Regione Campania al servizio dei propri cittadini, quali il finanziamento degli abbonamenti gratuiti al TPL per gli studenti. Nonostante il momento complicato non perdiamo di vista le buone pratiche gestionali e l’attenzione alle priorità del territorio che contraddistinguono il governo regionale a guida De Luca.”

E’ quanto dichiara il Presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone.