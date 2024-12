LUCA CASCONE DOPO AVVISO DI GARANZIA RIMETTE LE DELEGHE AI TRASPORTI NELLE MANI DI DE LUCA

Aspetto fiducioso che facciano serenamente il loro lavoro, con la certezza di non aver fatto nulla di quello che mi viene contestato.

In un romanzo si citava il famoso proverbio “male non fare, paura non avere”, che è un mantra che -in queste ore- bussa insistente nella mia testa, per ricordarmi sempre le coordinate etiche con cui ho affrontato sempre il mio ruolo pubblico ed il mondo circostante; ma purtroppo non è questo il caso: comincio ad avere paura, per me, per la mia famiglia, per le mie figlie perché quello che mi sta accadendo è a dir poco surreale.