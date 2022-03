LUCA CASCONE: “NUOVA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’, AL VIA DIBATTITO PER RFI”

“Con una conferenza stampa indetta oggi a Napoli con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la Commissaria straordinaria per la realizzazione dell’opera Vera Fiorani e i partner istituzionali e i principali soggetti coinvolti nella progettazione dell’opera, ha preso il via il Dibattito Pubblico per il primo lotto Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria.” Lo scrive il Consigliere Regionale Luca Cascone.

Come per tutte le grandi opere, infrastrutturali e di architettura, che hanno un impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, l’obbligo di realizzare un Dibattito Pubblico assicura il confronto con i territori interessati e di informare i cittadini e renderli partecipi degli interventi, migliorando al tempo stesso la qualità delle progettazioni sviluppate, con l’organizzazione di specifici incontri in presenza presso i Comuni direttamente attraversati dalla linea ma aperti a tutti coloro che hanno interesse.

Il Dibattito Pubblico, indetto da RFI, seguirà il procedimento accelerato (durata massima di quarantacinque giorni) in cui saranno esaminati i problemi puntuali relativi al tracciato, alle interferenze, ai cantieri. Una volta terminato, il Coordinatore Roberto Zucchetti avrà 15 giorni per redigere la Relazione Conclusiva in cui fornire al decisore tutti gli elementi utili che consentano di formulare il progetto definitivo tenendo conto delle critiche, dei dubbi, dei suggerimenti e delle proposte emerse.

Il tracciato del Lotto 1a Battipaglia-Romagnano è il corridoio prescelto che si orienta verso quello Autostradale – mentre come scendere sulla costa del Golfo di Policastro sarà oggetto del DP sulla seconda tratta scendendo da Nord – e attraversa i Comuni di Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni e Buccino. Con uno sviluppo di circa 35 Km, in cui sono previste 9 gallerie naturali, 8 gallerie artificiali e 17 viadotti, la linea si affianca alle infrastrutture esistenti e termina realizzando l’interconnessione con la linea esistente per Potenza. Inoltre, molto importanti sono gli interventi di sistemazione della viabilità ordinaria che saranno realizzati in contemporanea alla costruzione della ferrovia.

In relazione al progetto, ben molto tempo prima che RFI esaurisse le fasi preparatorie e avviasse la sede prevista per le osservazioni del Dibattito Pubblico, sul nostro territorio sono state già presentate diverse posizioni.

Tenendo conto che il progetto risulta molto complesso, sia per i vincoli imposti nel territorio dalla presenza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che per motivi tecnici, in particolare per gli sbalzi altimetrici, confido che negli incontri e nelle modalità preposti del Dibattito Pubblico, in cui tutti potranno inviare contributi, verranno avanzate riflessioni serie e utili alla realizzazione di un’infrastruttura che dovrà essere accolta da tutti come un’opportunità per l’intera comunità della provincia salernitana e non occasione di anacronistiche e infruttuose divisioni campanilistiche.