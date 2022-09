LUCA CASCONE (PARTITO DEMOCRATICO): MERCOLEDI’ 7 INIZIATIVA AD EBOLI

Parte con l’apertura di un comitato elettorale nel Comune di Eboli il percorso elettorale di Luca Cascone, Consigliere Regionale in carica, oggi candidato alla Camera dei Deputati con il centro sinistra nel Collegio Eboli-Cilento. Il primo appuntamento è per mercoledi’ 7 Settembre, alle 19:30, nei pressi della piazza centrale del centro della Piana del Sele, per l’apertura di uno dei comitati elettorali che lo accompagneranno nel corso della campagna elettorale fino al prossimo 25 Settembre.

