LUCA ZAIA ATTENDE IL CONSIGLIO DI STATO PER IL RINVIO DELLE REGIONALI 2025

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia è in attesa, insieme ad altri Governatori, di conoscere il parere, richiesto nelle scorse settimane, al Consiglio di Stato per un possibile rinvio delle elezioni Regionali nella primavera del 2026. E dalla decisione del Consiglio di Stato potrebbe dipendere anche la data delle Regionali 2025 in Campania: una volta autorizzato il Veneto, infatti, si metterebbe in moto un meccanismo a catena che potrebbe coinvolgere tutti i Presidenti a scadenza di mandato, che avrebbero la possibilità di prolungare il proprio mandato di 6 mesi, fare lo stesso per tutti i consiglieri regionali, approvare il bilancio di previsione 2026 e, come nel caso di De Luca, prendere altro tempo utile per una nuova trattativa con il Partito Democratico per la scelta del nome del candidato Presidente in Campania. n

