FONDI PNRR, IMMA VIETRI (FDI) REPLICA A PIERO DE LUCA (PD): “SOLITO RITORNELLO”

“Da Totò che tenta di vendere le liste d’attesa in Campania per miracoli a ‘Peppiniello’, celebre per la sua frase ‘Vincenzo m’è padre a me’ nel film Miseria e Nobiltà, il passo è breve. E proprio i panni del giovane e inesperto Peppiniello sembra aver indossato ormai da tempo l’onorevole Piero De Luca, il quale recita quasi ogni giorno un ritornello con critiche al Pnrr basate su false affermazioni e strumentalizzazioni riguardanti anche la Sanità, rispetto alla quale continua impropriamente parlare di tagli alla dotazione finanziaria che non corrispondono alla realtà”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali. “Oltre ai 15,6 miliardi di dotazione iniziale il Governo Meloni ha assicurato il finanziamento con fondi nazionali di ulteriori 500 milioni di euro per superare le criticità connesso all’incremento dei costi delle materie prime. E suscita particolare stupore vedere che proprio chi ogni giorno grida ai tagli sulle case e gli ospedali di comunità nella sua regione, la Campania (governata sappiamo tutti da chi), registra dati di attuazione del Pnrr molto al di sotto della media nazionale: nel dettaglio, infatti, ad oggi risultano attivati solo il 40% dei cantieri delle Case di comunità a fronte di una media nazionale del 72%, e, analogamente, risultano attivati solo il 33% dei cantieri degli Ospedalità di comunità, a fronte di una media nazionale del 74%. Insomma, l’ultimo che può dare lezioni al Governo su come si devono investire i fondi del Pnrr è proprio l’onorevole De Luca” conclude Vietri.

