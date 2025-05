LISTE D’ATTESA. IL GOVERNO MELONI PRONTO A COMMISSARIARE LE REGIONI LENTE

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo, oggi, al Senato, ad una serie di interrogazioni per il Premier Time, è intervenuta anche sull’emergenza per le liste di attesa nella sanità pubblica, ribadendo l’impegno del Governo ma annunciando anche interventi nei confronti delle Regioni “lente” nello smaltimento delle richieste dei cittadini.

Sulla vicenda delle liste d’attesa “devo fare un appello alle Regioni. Noi ogni anno stanziamo quelle risorse che però vengono gestite dalle Regioni per le liste d’attesa. E allora abbiamo fatto un decreto sulle liste d’attesa per intervenire, eventualmente, con dei poteri sostitutivi quando non si riesce a governare le liste d’attesa. Le Regioni su questo non sono d’accordo, ma gli italiani sappiano che abbiamo queste difficoltà”, ha detto Meloni.