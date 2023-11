LUCIA VUOLO (FI): “IL 2 DICEMBRE APRIAMO LE PORTE PER OPEN DAY ORGANIZZATO DAI GIOVANI”

I Giovani di Forza Italia Salerno, guidati da Pietro Costabile, insieme all’europarlamentare Lucia Vuolo, organizzano una giornata di confronto con i cittadini, con l’Open Day, previsto per sabato 2 Dicembre.

“Cari concittadini di Salerno,” scrivono i giovani di Forza Italia Salerno, ” è il momento di unirsi e fare la differenza! Vi invitiamo calorosamente al nostro Open Day organizzato dal coordinamento di Forza Italia Giovani, che si terrà il 2 dicembre presso la Segreteria Politica dell’On. Lucia Volo. Sarà un’occasione speciale per discutere idee, condividere progetti e lavorare insieme per un futuro luminoso per la nostra amata città. Venite numerosi, il cambiamento inizia con noi!”