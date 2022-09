LUIGI DE MAGISTRIS (UNIONE POPOLARE) A SALERNO. BLITZ AL CRESCENT E FONDERIE PISANO

Già prima di questa campagna elettorale Luigi De Magistris stava girando lo stivale in lungo e in largo sia con il suo tour, “In cammino per la pace e la giustizia sociale”, sul tema della guerra, facendo tappa sia a Nocera inferiore che a Cava de’Tirreni, che con la presentazione del suo libro “Attraverso Napoli”, confermando la sua figura di personaggio politico della gente e tra la gente.

Luigi De Magistris, ex magistrato celebre a livello nazionale per le inchieste Poseidone, Why Not (riguardanti la gestione irregolare di fondi pubblici) e Toghe lucane, è stato sindaco di Napoli per più di 10 anni e candidato Presidente alle scorse elezioni regionali in Calabria. Da sindaco di Napoli è ricordato per aver combattuto e vinto l’emergenza rifiuti, aver favorito la nascita delle esperienze politico-sociali del “laboratorio Napoli”, aver introdotto il registro delle unioni civili già nel 2012, aver difeso l’acqua pubblica dalla privatizzazione, con l’istituzione della società pubblica ABC e per aver reso Napoli una città per la pace e l’accoglienza.

Oggi è di fronte a una nuova sfida: le elezioni politiche del 25 settembre con Unione Popolare.

Unione Popolare è un movimento nato nel luglio 2022, sostenuto da vari partiti e associazioni, tra cui DeMa, Manifesta, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, oltre a numerose persone della società civile.

Un movimento vicino ai reali bisogni del popolo per un paese in cui tutti possano avere un lavoro con un salario decente, in cui lo Stato garantisca servizi pubblici di qualità, in cui la natura venga protetta e le libertà civili difese, per un paese che non discrimini e in cui nessuno sia abbandonato a sé stesso, per un paese che sia attore di pace nel contesto internazionale.

Luigi De Magistris, Lunedì 5 Settembre, sarà in visita nella città di Salerno insieme alle candidate e ai candidati locali di Unione Popolare. Prima tappa alle ore 17:00 al Crescent e seconda tappa alle 18:30 alle Fonderie Pisano, nel quartiere Fratte. Sicuramente, tra le varie tappe fatte in giro per l’Italia da Luigi De Magistris questa risulta una delle più interessanti e suggestive visto che Salerno è la città simbolo del presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca, figura con cui l’ex sindaco di Napoli più volte negli anni passati si è scontrato politicamente senza esclusione di colpi.

Presente con Luigi de Magistris anche Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo e sfidante diretto di Piero De Luca sul collegio plurinominale Salerno-Avellino alla Camera dei deputati.