LUNGHE FILE AL BANCO DEI PEGNI IN CAMPANIA. NAPPI (LEGA): “DE LUCA LE VEDE?”

“In Campania, migliaia di famiglie sono sull’orlo del baratro. De Luca che pontifica nei suoi show, non vede le file interminabili ai banchi dei pegni e alle mense sociali? Ci sono 8mila poveri in più nella nostra Regione rispetto allo scorso anno, secondo la Caritas. Queste persone sfidano il virus per andarsi a impegnare i gioielli di famiglia e racimolare quel poco che serve per andare avanti, sopravvivere in attesa di aiuti e sussidi che non arrivano mai. Davanti a queste immagini non si può più fare finta di niente. Chi doveva aiutare in questi mesi famiglie e imprese non ha mosso un dito. Si intervenga subito, prima che questa crisi economica porti a compiere gesti disperati: serve un anno bianco fiscale e il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. La Lega c’è”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.

