L’UNIONE COMUNI CILENTANI SCEGLIE IL “DOPO ALFIERI” VOTANDO IN UNA SCATOLA DI PERONI

La forma, in alcuni casi, dovrebbe essere anche sostanza. Sta di fatto che ieri sera, i Sindaci e delegati dei Comuni che fanno parte dell’Unione dei Comuni Cilentani, chiamati al voto per eleggere il nuovo Presidente – il successore dell’ex Sindaco di Capaccio Franco Alfieri – hanno espresso il proprio voto, inserendo la scheda all’interno di una scatola, si spera vuota, di Birra Peroni. L’immagine, che ritrae Mutalipassi, Sindaco di Agropoli eletto come nuovo Presidente dell’Unione, sta facendo il giro del web e non mancano ironie e sarcasmo intorno ad una immagine che, sinceramente, non è all’altezza del delicato compito che i Sindaci del Cilento si trovano ad affrontare.

