LUPI E CARFAGNA DA NAPOLI: “NO A TERZO MANDATO”. L’EX MINISTRA: “IO CANDIDATA? SERVE SERIETA'”

“Sul terzo mandato abbiamo una posizione chiara, abbiamo anche votato contro un emendamento in Parlamento. Noi moderati è contro il terzo mandato. Non per le persone che hanno rappresentato ma perché, secondo noi, il sale del buon governo e della democrazia è la capacità dopo dieci anni di saper rinnovare. Dieci anni sono sufficienti. In tutte le democrazie occidentali, quando c’è un grande potere e l’elezioni diretta, si mette un numero limite di mandati. Su questo non toneremo indietro”. Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati a margine di una convention che, anche a Napoli, ha visto seduti allo stesso tavolo Noi moderati e Centro popolare.

“Io candidata? Non iniziamo col toto candidati, sono abbastanza vecchia per sottrarmi a questo, a questo gioco. I nomi i nomi che sono in campo sono tutti autorevoli. Ciascuno di noi ha un desiderio, naturalmente nel suo cuore, o un’ambizione del suo cuore, ma questa è una questione che va affrontata con serietà”. E’ quanto detto dalla senatrice di Noi Moderati, Mara Carfagna, a proposito della sua potenziale candidatura alla guida del centrodestra alle Regionali in Campania nel prossimo anno. Sulla legge sul terzo mandato approvata al Consiglio Regionale, Carfagna ha spiegato: “Credo che la delibera di De Luca sia un po’ una furbata, no per aggirare la legge, ed è singolare che si chiede ai cittadini di rispettare le regole e poi con un trucco si aggirino queste regole. Quindi leggo che il governo stia pensando di impugnare questa legge. Se dovesse farlo credo farebbe bene”.