ANTONIO TAJANI CHIUDE AL TERZO MANDATO: “SERVE RICAMBIO, ANCHE NEGLI USA DOPO DUE MANDATI C’E’ LO STOP”

“Il presidente degli Stati Uniti viene eletto due volte e poi si cambia. Credo che sia giusto così, perché poi la democrazia deve permettere un ricambio anche all’interno della stessa coalizione”. Risponde così il leader di Fi e vicepremier, Antonio Tajani, in merito al terzo mandato per i presidenti di Regione, a margine dell’assemblea di Confindustria Veneto Est che si tiene a Padova.

“Non possiamo avere presidenti che durano in carica vent’anni – ha sottolineato – anche perché poi finiscono gli stimoli. È una questione di buonsenso, è una questione di difesa della democrazia. Se tutti i sindaci non si possono candidare più di due volte nelle grandi città, se il presidente della Repubblica negli Stati Uniti viene eletto due volte, un motivo ci sarà”. Rispetto al fatto che il presidente del Veneto, Luca Zaia sia di fatto al terzo mandato, Tajani ha replicato: “Ma non non è un problema di Zaia, è un problema che vale anche per De Luca, vale per Emiliano”, ha concluso.