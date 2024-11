M5S, SENZA PACE: BEPPE GRILLO CHIEDE LA RIPETIZIONE DEL VOTO, L’IRA DI GIUSEPPE CONTE

E non finisce qui. Nel M5S, dopo il voto di domenica sui punti proposti da Giuseppe Conte, tra cui l’eliminazione della figura del Garante, a distanza di poche ore dall’esito della consultazione, arriva la reazione di Beppe Grillo che ha chiesto la ripetizione del voto.

E’ quanto scrive il corriere.it. Grillo, viene spiegato, ha comunicato formalmente al M5S la sua volontà da garante di far ripetere le votazioni, in primis quelle che mettono in discussione il suo ruolo. Era stato Danilo Toninelli a spiegare nel primo pomeriggio che il Garante avrebbe chiesto la ripetizione del voto.

Pronta sui social la replica di Conte: “Beppe Grillo ha appena avviato un estremo tentativo di sabotaggio: ha chiesto di rivotare, invocando una clausola feudale che si trascinava dal vecchio statuto. Insomma, è passato dalla democrazia diretta al ‘qui comando io’ e se anche la maggioranza vota contro di me non conta niente”, scrive sui social il presidente del M5s. “Dateci qualche giorno, e torneremo a votare sulla rete i quesiti sullo Statuto impugnati da Grillo. Avanti, ancora, insieme”.