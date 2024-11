OSPEDALE EBOLI, SALE OPERATORIE NUOVE SENZA COLLAUDO. CARPENTIERI (FDI): “ALTRO CAPOLAVORO DI DE LUCA”

“Appena una settimana fa, il Presidente della Regione, con i suoi fedelissimi e tutta la Direzione generale dell’Asl, ha inaugurato in pompa magna ben quattro sale operatorie dell’Ospedale Maria Santissima Addolorata. Tutto bellissimo, se non fosse che quella cerimonia di inaugurazione è avvenuta senza il collaudo da parte dell’ufficio tecnico, che avrebbe problemi a dare l’ok per l’apertura ufficiale. Avete capito bene: le sale sono state inaugurate ma non possono funzionare, perché non c’è il collaudo. E del resto, a detta degli stessi operatori sanitari, quelle sale operatorie sarebbero di difficile accesso per pazienti su letti e barelle.”

Lo denuncia il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Un altro capolavoro del Governatore alla disperata ricerca del terzo mandato.

Nelle prossime ore depositerò un’interrogazione per capire come tutto questo sia stato possibile.