MAL SECCO DEGLI AGRUMI, LUNEDI’ 22 AD AMALFI IL CONFRONTO PROMOSSO DA CONFAGRICOLTURA

Sara l’ Azienda Agricola Salvatore Aceto di Amalfi (Sa), sita in Via delle Cartiere 59, la location dell’incontro sul tema “Mal secco degli Agrumi. Unire le forze in soccorso dei produttori” , in programma lunedì 22 luglio 2024 alle ore 18.00.

Promosso da Confagricoltura Salerno , in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la Regione Campania, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, con Confagricoltura Campania, Confagricoltura Napoli e Ortofrutta Italia, l’iniziativa toccherà la problematica del fungo che attacca principalmente il limone , il

cedro ed il bergamotto.

Moderato da Giovanni Giugliano di Confagricoltura Salerno, l’incontro sarà introdotto dai saluti di Fabrizio Marzano (Presidente di Confagricoltura Campania) e Carmine Libretto (Direttore di Confagricoltura Salerno). Seguiranno gli interventi di Salvatore Aceto

(Limonicoltore dell’Azienda Agricola Salvatore Aceto), Gennaro Gargiulo (dell’Azienda Agricola Gargiulo Gennaro), Giuseppe Campisi

(Coordinatore comitato limoni Ortofrutta Italia) ed Ernesto Lahoz (Dirigente di ricerca fitopatologici del CREA CI sede di Caserta).