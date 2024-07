BARONISSI. TONY SINISCALCO (FDI): “LO SCONTRO INTERNO NEL PD FA PERDERE SOLO TEMPO ALLA CITTA'”

“Si è svolto giovedì 18 luglio il primo consiglio comunale, che ha visto dopo 15 anni ritornare il centro destra a palazzo di città con il simbolo di Fratelli D’Italia ed il consigliere Tony Siniscalco che ha costituito il gruppo consiliare durante la seduta.

La maggioranza Petta è stata chiamata al primo atto politico con la votazione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente, registrando già divisioni al suo interno: tre consiglieri comunali e (un quarto assente!) non hanno votato in linea con il gruppo, impedendo cosi l’elezione alla prima chiamata; secondo le norme e i regolamenti vigenti il consiglio è stato riconvocato per martedì 23 luglio alle ore 18.00.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Tony Siniscalco.

Una brutta bocciatura per una maggioranza che, forte di 12 consiglieri, avrebbe potuto, e dovuto eleggere il Presidente e il V. Presidente alla prima votazione.

Naturalmente non possiamo conoscere le reali motivazioni che hanno spinto i cosiddetti “franchi tiratori” a bocciare la solita decisione proveniente dalla segreteria del PD che ha proposto il consigliere Agnese Coppola Negri alla guida dell’Assise.

Analizziamo però, come è compito dell’opposizione, le conseguenze amministrative e politiche di tale votazione: il Pd- non nuovo a questi metodi di contestazione interna (gli stessi che ha subito anche l’amministrazione Valiante)- fa perdere una settimana di tempo prezioso alla città e alla possibilità di convocare il Consiglio sulle reali necessita di Baronissi.

Adesso le strade da intraprendere possono essere due: insistere sull’indicazione del nome del PD e relegare ai margini della maggioranza chi non ha condiviso scelte e metodi o provare a ricomporre un nuovo equilibrio in maggioranza individuando un altro candidato alla presidenza del consiglio.

La nostra opposizione continuerà a seguire i lavori con attenzione e rivolge al Sindaco l’appello di trovare una soluzione ed eleggere, già martedì prossimo, il nuovo presidente del consiglio comunale ed iniziare a lavorare per il bene della città.