MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO D’ONOFRIO: “EVENTI ESTIVI, DAL 15 GIUGNO AL 18 SETTEMBRE”

E’ ricco ma anche lungo il cartellone degli eventi estivi che, anche per il 2024, l’amministrazione comunale di Montecorvino Rovella, guidata dal Sindaco Martino D’Onofrio, ha organizzato per essere vicini a giovani e non solo del territorio. “Abbiamo iniziato lo scorso 15 giugno”, dichiara orgoglioso il primo cittadino D’Onofrio, “per concludere il 18 Settembre. Un enorme sforzo organizzativo che abbiamo potuto affrontare solo grazie al sostegno della Pro Loco e di tutte le associazioni del nostro Comune. E si tratta di un cartellone nel quale abbiamo contemplato appuntamenti di diversa natura: dalla enogastronomia, con le nostre storiche sagre, alla cultura con numerosi appuntamenti che hanno come protagonista il libro. Senza dimenticare l’attenzione riservata al trekking, una attività che attrae tanti visitatori da fuori Provincia, se non addirittura da fuori Regione. Lo sport per i ragazzi e per i piu’ piccoli che sono stati al centro delle nostre attenzioni.”

