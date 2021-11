MANFREDI E NAPOLI: DALLA VITTORIA ALLA CRISI, TUTTO IN POCHI GIORNI

Due sindaci vincenti al primo turno, a Napoli ed a Salerno, due primi cittadini che, per motivi diversi, sono alle prese con uno stop alle attività amministrative. Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, le dimissioni, oggi, le ha minacciate a mezzo stampa, con un’intervista rilasciata a Repubblica, nella quale dice chiaramente che senza un intervento straordinario del Governo non potrà andare avanti. Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno, bloccato dal tourbillon giudiziario ad appena una settimana dalla fine della campagna elettorale, le dimissioni non le hai annunciate pubblicamente, ma, in cuor suo, ci ha pensato piu’ di una volta. Due Comuni fermi al palo, due sindaci che non riescono a sbloccare il lavoro della macchina amministrativa e dell’attività politica e che, oggi, devono fare i conti con le attese e le aspettative di famiglie, imprese e cittadini che, tanto in Manfredi quanto in Napoli, avevano riposto la propria fiducia.

