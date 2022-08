MARAIO COME DI MAIO: CANDIDATO NELLE LISTE PARTITO DEMOCRATICO IN EMILIA O TOSCANA

Anche il Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio godrà del “diritto di tribuna” che, nella giornata di ieri, il Segretario Nazionale del PD Enrico Letta ha concesso a Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico: il Partito Socialista Italiano non avrà nessuna lista al proporzionale, men che meno candidati sui collegi maggioritari, ma uno, al massimo due, candidati blindati all’interno delle liste del Partito Democratico del centro e del nord Italia. Una presenza che non sarà neppure simbolica – ovvero senza lo storico simbolo del PSI, proprio di recente rifatto – ma una intesa politica che garantirà la presenza in Parlamento a pochissimi rappresentanti del Partito Socialista Italiano.

Share on: WhatsApp