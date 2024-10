MARINA BERLUSCONI: “NON ENTRO IN POLITICA. GIUDIZIO POSITIVO PER GOVERNO. CERTI GIUDICI DANNO PER IL PAESE”

“Mio padre mi sconsigliava di farlo. La seguo con interesse ma continuo a fare il mio lavoro di imprenditrice”, ha messo in chiaro la presidente di Mondadori. Un impegno in politica di Pier Silvio? “Quando si tratta di Pier Silvio, parla Pier Silvio e decide lui. Pero’ mi sembra che quando gli e’ stato chiesto di una discesa in campo lui lo abbia escluso”. “Non sono di sinistra, sono una liberale berlusconiana”, ha sottolineato. Tornando sull’intervista rilasciata qualche tempo fa che aveva fatto molto discutere la figlia dell’ex premier ha osservato che “la questione dei diritti e’ di civilta’ e umanita’, poi serve un cambiamento che richiede tempo, ma la politica ha il compito di fornire risposte a una societa’ che cambia. Io ho detto di sentirmi piu’ vicina alla sinistra di buon senso per quanto riguarda questi temi perche’ su questi temi specifici finora la sinistra si e’ mostrata piu’ aperta e attiva”. Dunque “massima apertura sui diritti” ma dubbi sulla Gpa: “La maternita’ non si puo’ trasformare in una mercificazione del corpo femminile”. Sullo scontro con le toghe: “Certi giudici non sono nemici di Giorgia Meloni o di Silvio Berlusconi, ma di tutto il Paese”.

Marina Berlusconi ha poi sgombrato il campo sulle voci di sue perplessita’ sull’operato del governo: “Ho un giudizio positivo. E’ uno dei piu’ stabili in Europa. In questi due anni ho apprezzato molto la responsabilita’ che ha mostrato con la messa in sicurezza graduale dei conti pubblici e con una politica estera seria e autorevole. L’economia ne ha tratto beneficio e lo dimostrano i fatti. La Borsa e’ positiva, lo spread e’ calato e l’economia reale tiene”. “Mi avrebbe fatto piacere se” la premier Giorgia Meloni “fosse venuta qui, ma potete immaginare gli impegni della presidente del Consiglio”, ha detto Marina Berlusconi. La presidente di Mondadori ha poi riferito di essere contraria alla logica degli extraprofitti, ma anche di approvare la manovra e, soprattutto, la logica del contributo chiesto alle banche: “Mi sembra di buonsenso, frutto del dialogo”. Infine il tema delle elezioni Usa: “Se dovessi votare oggi sarei in grande difficolta’. Io sono sempre stata filo repubblicana, pero’ molte dichiarazioni di Trump mi lasciano perplessa. Kamala Harris? “Mi ha fatto una buona impressione”.

