A NAPOLI DE LUCA CARICA I SUOI CONSIGLIERI: CANDIDATURA OK CON RECEPIMENTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

Come ha già fatto Luca Zaia. De Luca imita il Veneto ed annuncia, nel corso della sua riunione con i consiglieri regionali di maggioranza, di aver individuato la strada per superare il limite del terzo mandato, con la presa d’atto, in Consiglio Regionale, della pronuncia della Corte Costituzionale che gli consentirà di azzerare i mandati già ricoperti fino ad oggi. E’ questa la strategia che il Presidente della Regione Vincenzo De Luca intende portare avanti, per tranquillizzare le truppe in Consiglio Regionale ed avviare una campagna elettorale che, sotto il profilo politico, sembra essere decisamente in salita.

In sala, dicono fonti accreditate, non c’è l’entusiasmo del 2015 e del 2020, ma qualche seria preoccupazione, anche se nessuno dei presenti ha chiesto di prendere la parola per sostenere le parole del Presidente della Regione Campania.

L’iter per la presa d’atto della sentenza della Corte Costituzionale potrebbe essere molto breve, forse prima ancora della discussione della Legge Finanziaria e, quindi, entro la prima decade del mese di Novembre.

Nei prossimi giorni, ad avviare la procedura, sarà la Commissione Statuto, guidata da Giuseppe Sommese (Azione). Poi, per la definitiva presa d’atto sarà necessario convocare un Consiglio Regionale ad hoc.

La campagna elettorale, la quarta consecutiva, di Vincenzo De Luca alla Presidenza della Regione Campania, di fatto, è iniziata.