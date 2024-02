MASSIMO GRIMALDI: “A NAPOLI AL CONGRESSO DI FDI PER DISCUTERE DEI TEMI DELLE NOSTRE COMUNITA'”

Anche il Consigliere Regionale Massimo Grimaldi ha preso parte, questa mattina, al dibattito che ha preceduto l’apertura della fase congressuale per Fratelli d’Italia in Provincia di Napoli. Una presenza che, lo stesso Grimaldi, ha dichiarato legata alla necessità di dare un contributo per il dibattito sui principali temi che riguardano le comunità della Regione Campania.

Intensa mattinata. A Napoli per il congresso provinciale di Fdl, insieme al Ministro Gennaro Sangiuliano, il Viceministro Edmondo Cirielli, il Coordinatore Regionale Antonio Iannone ed il parlamentare Gimmi Cangiano, da poco eletto Coordinatore Provinciale di Fdi Caserta.

Per dare un contributo sostanziale al dibattito sui temi che interessano da vicino le nostre comunità e per parlare e confrontarci sulle prossime sfide elettorali alle quali saremo chiamati nei prossimi mesi