MASSIMO GRIMALDI: “FDI CRESCE IN CAMPANIA. REGIONALI IN CAMPANIA ? GAMBINO E MARTUSCIELLO, STESSI VOTI

Massimo Grimaldi, pare che il Governo Meloni goda di ottima salute, come anche tutto il centro destra. E’ questo che dicono i dati delle Europee ?

“Il Governo guidato da Giorgia Meloni, dal 2022, sta facendo bene e gli italiani lo stanno percependo, in maniera netta. Penso alla crescita nel numero degli occupati, trimestralmente accertata dall’Istat, penso agli strumenti di sostegno alle famiglie in difficoltà, che hanno sostituito ed integrato il Reddito di Cittadinanza, penso al clima di fiducia che si respira nel mondo dell’economia reale, grazie ad una riforma del Fisco ed un peso specifico aumentato del nostro paese sullo scenario internazionale”.

Fratelli d’Italia cresce, rispetto al settembre del 2022, confermando la sua leadership nella coalizione di centro destra.

“E’ il naturale riconoscimento per una intera classe dirigente che, per la prima volta, si sta cimentando con il governo dell’Italia. Non era facile confermare i numeri delle Politiche, secondo tutti gli analisti del settore: Fdi è andato, addirittura, oltre, dando un segnale di grande forza e garantendo stabilità politica all’Italia.”

Intanto, archiviata la parentesi delle Europee, si parte con la campagna elettorale per le Regionali in Campania.

“Leggo, con piacere, che il dibattito sulla scelta del candidato Presidente all’interno del centro destra della Campania, sta già entrando nel vivo, avviando, di fatto, la campagna elettorale in vista della scadenza del prossimo anno. E, questo, rappresenta di sicuro un punto a favore della nostra coalizione nella quale, Se il criterio per la indicazione del candidato Presidente in Campania è quello dei voti ottenuti alle Europee, ritengo che oltre a quella legittima di Fulvio Martusciello, ci sia quella dell’amico Alberico Gambino visto che il suo risultato alle europee è stato lo stesso del Coordinatore Regionale di Forza Italia, con un vantaggio perchè Fratelli d’Italia in termini di percentuale in Campania è andata ben oltre quella ottenuta da Forza Italia.

