IL PRESIDENTE DE LUCA A ROMA NELLA PIAZZA DEL PD E DEL M5S PER PROTESTARE CONTRO IL GOVERNO MELONI

“Oggi pomeriggio a Roma in Piazza Santi Apostoli per la manifestazione contro l’autonomia differenziata e la riforma del premierato. Quattro mesi fa, il 16 febbraio scorso, quando abbiamo riempito questa stessa piazza eravamo soli, erano un po’ distratte le altre forze politiche: 5000 persone e 550 sindaci erano venuti qui contro l’autonomia differenziata in questa versione che spacca l’Italia e condanna al declino il Sud.”

Lo scrive il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Noi siamo per un Sud del rigore, che accetta la sfida dell’efficienza, ma non per forme di centralismo assurde. Oggi vedo la consapevolezza del problema, ed è bene che ci sia. Dobbiamo creare alleanze sui programmi. Siamo qui di nuovo e si combatte.