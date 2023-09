MASSIMO GRIMALDI (MODERATI E RIFORMISTI): “A CASERTA LA SANITA’ E’ OSTAGGIO DEL CENTRO SINISTRA”

“Le lotte intestine al Centro Sinistra della Regione Campania e della Provincia di Caserta, insieme alla incapacità di incidere della Giunta Regionale di De Luca, stanno creando solo caos all’interno del sistema sanitario della nostra provincia, divenuta ostaggio della politica di centro sinistra. Ne sono conferma le dimissioni che il Direttore Sanitario dell’Asl di Caserta, per motivi tutt’altro che chiari, ha protocollato nei giorni scorsi, lasciando un’intera azienda priva di una guida importante.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Massimo Grimaldi (Moderati e Riformisti).

“I giochi di Palazzo” continua Grimaldi ” e le battaglie interne al Partito Democratico non possono e non devono trasformarsi in un problema per i cittadini e per i servizi essenziali che agli stessi devono essere erogati in materia di sanità pubblica. Eppure, nel corso dell’ultima campagna elettorale per le Regionali del 2020, era lo stesso De Luca ad annunciare che la politica doveva rimanere fuori dalla Sanità. Evidentemente il Governatore ha la memoria corta oppure, come credo, è un bugiardo seriale.”