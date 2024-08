MASSIMO GRIMALDI (MODERATI E RIFORMISTI): “NOMINA COMMISSARIO BRUCELLOSI, RISPOSTA CONCRETA PER NOSTRI ALLEVATORI”

“Solo grazie al Governo Meloni l’emergenza Brucellosi, che da tempo colpisce gli allevatori della Provincia di Caserta, verrà affrontata in maniera diversa ed efficace rispetto al passato. La nomina di Nicola D’Alterio, Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo. a Commissario Straordinario per la Brucellosi, è una risposta concreta ad un problema grave che, da anni, la Regione Campania non è stata capace di gestire nè, tanto meno, di eliminare. Per il nostro territorio, in modo particolare, la nomina di D’Alterio, al quale rivolgo gli auguri per un buon lavoro, rappresenta una speranza per eradicare la brucellosi che mette a rischio l’intera filiera dell’economia agricola legata all’allevamento bufalino. Sono particolarmente soddisfatto per l’intervento del Governo guidato da Giorgia Meloni che, insieme al Ministro Lollobrigida, ha dimostrato, ancora una volta, di essere vicino alle necessità concrete di cittadini ed allevatori che, da tempo, attendevano un intervento chiaro per affrontare il problema della brucellosi.” E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale Massimo Grimaldi del Gruppo Moderati e Riformisti.

