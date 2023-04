MASTERPLAN DELL’AGRO. TRA I SINDACI I VERTICI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Saranno gli stessi sindaci dei Comuni dell’Agro ad individuare, dopo la prima riunione operativa in programma per il 26 Aprile a Napoli, i vertici del Masterplan dell’Agro, la struttura organizzativa che si dovrà occupare dalla gestione e della programmazione dei fondi che riguardano le opere condivise da tutti i comuni coinvolti. Tra i sindaci è già scattata la corsa alla Presidenza del Masterplan dell’Agro che coinvolge comuni importanti come le due Nocera, ma anche Pagani, Angri, Sarno e Scafati. Si attende, ovviamente, anche l’indicazione che dovrebbe arrivare dalla Regione Campania e, direttamente dal Presidente De Luca, per conoscere i nomi dei nuovi vertici del Masterplan dell’Agronocerinosarnese.

