PELLEZZANO, COMUNALI 2023. L’APPELLO DI EVA LONGO: “SOSTENETE FRANCESCO MORRA”

Con una lettera, pubblicata sui social e rivolta a tutti i cittadini di Pellezzano, l’ex Sindaco e già Senatore della Repubblica Eva Longo, lancia un appello per sostenere la candidatura a primo cittadino di Francesco Morra.

Ho ricevuto tantissimo dalla vostra stima in termini personali e dal consenso in relazione all’impegno politico che ha contraddistinto ogni mia azione nei miei ultimi decenni professionali … ma ho dato anche tantissimo, spendendo tutta la mia vita, per far in modo di realizzare e soddisfare con impegno, tenacia, onestà e lealtà le aspettative in me riposte.