MATTEO RENZI TORNA IN CAMPANIA. DOMANI INCONTRO CON TUTTA ITALIA VIVA

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi torna in Campania e lo fa, domani, martedi’ 15 Aprile, all’indomani del primo incontro tra i vertici del Pd Nazionale e quelli della Regione, in vista delle prossime elezioni Regionali di fine anno. Renzi, che prima ancora della sentenza della Consulta su De Luca, rispetto al nome dell’attuale Governatore, aveva fatto un passo indietro nel nome dell’unità del centro sinistra, incontrerà i suoi, molto probabilmente per discutere anche della composizione delle liste che avranno il compito di superare il 2,5% su base regionale.

Renzi sa benissimo che la Campania rappresenta, per Italia Viva, una ottima base elettorale e vuole sfruttare al massimo le prossime elezioni, insieme a quelle in Toscana, per dare un segnale della vivacità del suo movimento politica.