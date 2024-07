MATTEO SALVINI: “AEROPORTO DI SALERNO PORTERA’ RICCHEZZA E SVILUPPO AL TERRITORIO”

“Faccio un lavoro straordinario, impegnativo, che però dà tante soddisfazioni. Sto girando da mesi l’Italia in lungo e in largo, finanziando, progettando, sbloccando, inaugurando opere che sono fondamentali per il lavoro, la sicurezza e lo sviluppo del Paese. Dal Veneto alla Puglia, dalla Lombardia, oggi a Salerno un sistema aeroportuale che porterà migliaia di posti di lavoro sul territorio, che collega Salerno e la Campania all’Italia con Londra, Berlino e altri Paesi del mondo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo SALVINI, partecipando all’inaugurazione dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, da oggi operativo con i primi voli. “Ogni nuova infrastruttura – ha proseguito Salvini – significa lavoro, ricchezza, turismo, benessere. L’appello che ho fatto oggi alla politica è di unirsi e non fermare le infrastrutture. Non capisco come si possa dire di no a un ponte che, dopo un secolo, unirà Sicilia e Calabria creando lavoro; dire di no a una diga che per il porto di Genova sarà fondamentale. Abbiamo bisogno di recuperare anni di no, di fermi e di ritardi. Quella di oggi è una giornata importante anche perché è un punto di partenza, qua arriveranno turisti, imprenditori. Stiamo finanziando con 300 milioni di euro la metropolitana che arriverà qua, quindi significa viaggiare di più e inquinare di meno, guadagnare di più. Una bella giornata. Quando la politica si unisce sulle infrastrutture fa un bel servizio. Spero che certa sinistra la smetta con i suoi no perché non è un danno per Salvini e per la Lega o per il governo, è un danno per l’Italia”.

