ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE) A MINISTRO CALDEROLI: “LEP, SI DEFINISCANO LE RISORSE DA ASSEGNARE”

“Abbiamo più volte sottolineato come il finanziamento dei Lep sia un passaggio necessario affinché si possa procedere alla stipula delle intese tra Stato e singole Regioni per la realizzazione della loro autonomia differenziata. Oggi ho chiesto al ministro Calderoli quante risorse saranno stanziate nella prossima legge di bilancio per un adeguato finanziamento dei Lep ma è evidente che c’è una grande approssimazione: prima di dare accelerazione all’autonomia differenziata, infatti, è necessario chiarire molti aspetti su una legge che creerà sperequazioni, disuguaglianze e disparità di trattamento, ma anche problemi e difficoltà ai cittadini e agli imprenditori, non solo a quelli del Sud”. Così Antonio D’Alessio, deputato di Azione, interrogando al question time il ministro Calderoli sul finanziamento dei Lep per l’autonomia differenziata. “Con questo provvedimento – ha proseguito il deputato di Azione – si è colto un obiettivo politico elettorale frutto di un accordo tra i partiti dell’attuale maggioranza e non di una ricerca attenta delle esigenze dei cittadini: Confindustria, Bankitalia, i costituzionalisti, la Conferenza episcopale italiana hanno gridato all’allarme sotto il profilo delle ricadute di questa legge. Si chiarisca bene, quindi, quante risorse saranno stanziate per un adeguato finanziamento, altrimenti andiamo a mare aperto”.

