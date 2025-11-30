MAURIZIO LUPI (NOI MODERATI): “PUNTIAMO A RIPORTARE AL VOTO 9 MILIONI DI MODERATI”

“Noi Moderati è una delle quattro proposte politiche del centrodestra, lo ha anche riconosciuto Giorgia Meloni con la sua presenza qui. Il nostro progetto politico è uno solo: ridare voce, forza, partito ai 9 milioni di elettori moderati che non vanno più a votare. Rischiamo il lento suicidio della democrazia con 18 milioni di persone che si astengono”. Così il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, all’assemblea del suo partito a Roma.

“Il compito della politica di Noi Moderati, con concretezza, responsabilità, serietà e facendo le battaglie che deve fare, è quello di riportare al voto queste persone nel centrodestra”, ha concluso.

