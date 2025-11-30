CAVA DE’ TIRRENI, ANGRI E PAGANI AL VOTO TRA 6 MESI. E C’E’ L’INCOGNITA SALERNO

Ci sono, di sicuro, tre Comuni importanti della Provincia di Salerno che, tra 6 mesi o poco piu’, andranno al voto per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale: Cava de’ Tirreni, Angri e Pagani. Tutti comuni della parte settentrionale della Provincia di Salerno con l’ostacolo del terzo mandato per i sindaci in carica Servalli e Ferraioli, primi cittadini, rispettivamente, di Cava de’ Tirreni e di Angri. Potrà, invece, ricandidarsi senza problemi De Prisco, Sindaco del Comune di Pagani. Una tornata elettorale, quella della primavera del 2026, che potrebbe diventare ancora piu’ ricca qualora dovesse chiudere la sua esperienza, in anticipo, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che, secondo piu’ di una voce, andrebbe a lasciare spazio all’ex Presidente della Regione Vincenzo De Luca, sia al Comune di Salerno che alla Provincia.

