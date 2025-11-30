Investita dai maggiorenti del Pd, Elly Schlein ha di fatto messo il sigillo sulla volontà di correre per diventare premier. Con un ragionamento che, senza citare Giuseppe Conte, era diretto a Giuseppe Conte. “Il Pd è il primo partito, è un perno fondamentale di questa alleanza”, ha ricordato la segretaria, e non per privilegio, ma perché quel ruolo se lo è “costruito sul campo, tornata dopo tornata”.
Insomma: prendendo più voti. Quando ci sarà da discutere della leader della coalizione si dovrà partire da qua. Ad ascoltarla, alla tre giorni che a Montepulciano ha riunito le correnti Pd di maggioranza, c’erano circa duemila persone. E i colonnelli:
Andrea Orlando dei Dems, Dario Franceschini di AreaDem e Roberto Speranza di Articolo Uno. Raramente il Pd di Schlein ha visto un così vasto e compatto schieramento. Mai alle chiusure delle feste dell’Unità, per esempio. Ma il vento è in poppa: le regionali sono andate come dovevano e la sfida delle politiche è ormai alle porte.
ELLY SCHLEIN: “IL PARTITO DEMOCRATICO PERNO DELL’ALLEANZA, IO SEGRETARIA DI TUTTI”
Investita dai maggiorenti del Pd, Elly Schlein ha di fatto messo il sigillo sulla volontà di correre per diventare premier. Con un ragionamento che, senza citare Giuseppe Conte, era diretto a Giuseppe Conte. “Il Pd è il primo partito, è un perno fondamentale di questa alleanza”, ha ricordato la segretaria, e non per privilegio, ma perché quel ruolo se lo è “costruito sul campo, tornata dopo tornata”.