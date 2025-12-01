SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “AVANTI CON LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA”

“Dopo avere concluso il bellissimo lavoro di ristrutturazione del campo sportivo, dove ora ci sono centinaia di calciatori, scuole calcio, associazioni sportive che lo “vivono” in tutto e per tutto, ora puntiamo a completare, nei prossimi mesi, un’ altra grande opera per la quale abbiamo ottenuto un finanziamento a fondo perduto, ricordiamolo a tutti, di 2.5 milioni di euro.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Dopo aver riqualificato interamente Vico Vastola, Vico Ascolese, Vico Estaglio, Vico Rangano (da completare la riasfaltatura), Piazza Santa Croce (mancano alcune rifiniture), Via Capece Minutolo, Vico Stefaniello, Via Casa Mura, Via Casa Migliaro, ora si sta lavorando alla nuova pavimentazione di Via degli Innamorati dove, gia’ alcuni anni or sono, realizzammo la nuova rete idrica.

Un lavoro davvero qualificante per il nostro centro storico, che rivive dopo decenni di abbandono.

Completati i lavori in Via degli Innamorati, si arrivera’ finalmente in Piazza Amendola, Via Frigenti e Vico I° Crispi, dove realizziamo tutto in pietra lavica etnea e marmo di Coreno (come gia’ fatto a Vico Stefaniello e Via degli Innamorati).

Un lavoro importantissimo per il nostro centro storico, che sarà’ anche “arredato a nuovo” con panchine smart, fontane, gazebo, fioriere, piante e alberi.

Un nuovo volto per il nostro cuore pulsante….il centro storico.