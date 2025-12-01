LUTTO NELLA POLITICA, ADDIO AD ENZO DI ROSARIO: IL CENTRISTA CHE SI MUOVEVA DIETRO LE QUINTE

Se ne è andato senza clamore, proprio come, negli anni passati, aveva ricoperto diversi ruoli politici prima all’interno della Democrazia Cristiana, poi con l’Udc di Pierferdinando Casini. La politica saluta un galantuomo, Enzo Di Rosario, 83 anni, alle prese da qualche anno con una grave malattia. Sempre impegnato nelle diverse campagne elettorali, sempre vicino agli interessi del territorio, una vita da “moderato e da centrista”, con la nostalgia della grande Democrazia Cristiana, prima del terremoto di Tangentopoli. Enzo Di Rosario, vicino a Gaspare Russo ai tempi della Presidenza della Regione Campania, poi accanto all’Udc di Pierferdinando Casini, lascia un vuoto nel mondo della politica di tutta la Provincia di Salerno.

