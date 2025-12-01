PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “PRIORITA’ AI GIOVANI ED AL DIRITTO DI RESTARE”

“Dalla Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro nasce una proposta concreta per tutelare i talenti e impedire che i giovani lascino il territorio. È una sfida che riguarda non solo il mercato del lavoro campano, ma tutta Italia, con il fenomeno del mismatching tra domanda e offerta di lavoro. È fondamentale coordinare competenze, professionalità e orientamento dei giovani, a partire dalla scuola, indirizzandoli verso i settori con maggiore sbocco occupazionale e richiesta di professionalità”. A dirlo il deputato Piero De Luca, partecipando alla conferenza stampa del evento conclusivo della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro a Salerno.

“Secondo i dati Svimez, negli ultimi anni, – ha aggiunto De Luca – 175.000 giovani hanno lasciato il Mezzogiorno a causa di bassi salari, precarietà dei contratti e incertezza lavorativa. È un tema su cui dobbiamo agire con responsabilità, garantendo il diritto dei giovani a restare nel territorio. Questo resta un obiettivo prioritario, che sarà al centro dell’impegno della prossima giunta regionale. In passato, le politiche sull’orientamento e sulla formazione hanno prodotto risultati importanti, con circa 400.000 unità prese in carico, 200.000 percorsi formativi conclusi e 10.000 giovani accompagnati nel percorso lavorativo. Numeri che confermano l’efficacia di interventi mirati e che devono essere rafforzati. La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro rappresenta uno strumento strategico per affrontare le sfide del lavoro giovanile e promuovere un’occupazione di qualità, sicura e dignitosa nel nostro territorio”.

