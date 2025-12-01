SCAFATI. LA MINACCIA DEL SINDACO ALIBERTI: “MEGLIO TORNARE ALLE ELEZIONI”

Relativamente alle variazioni di Bilancio approvate nel Consiglio Comunale del 28 novembre scorso e alle dichiarazioni di una parte dell’opposizione, il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti :“Nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo approvato, con 12 voti favorevoli, una variazione di Bilancio in entrata relativa a fondi ministeriali destinati alle politiche sociali.

Si trattava di una variazione di Bilancio e non dell’approvazione del Bilancio, motivo per cui la maggioranza semplice era sufficiente, non essendo prevista una maggioranza qualificata dal nostro Statuto (art. 100).

Le norme restrittive non ammettono analogie né interpretazioni estensive: secondo il nostro Statuto, le variazioni di Bilancio si approvano a maggioranza semplice. È sempre stata questa l’interpretazione adottata anche dalle precedenti amministrazioni.

Ricordo perfettamente il momento in cui una certa opposizione ha abbandonato compatta l’aula durante il Consiglio: una mossa evidentemente premeditata, ma studiata male. Dovranno impegnarsi di più, perché ancora una volta dimostrano una scarsa conoscenza delle norme della pubblica amministrazione. Da una parte predicano la pace, dall’altra corrono dal Prefetto per tentare di mandarmi a casa. Voglio rassicurarli: con tutto questo clima di ostilità sarò io stesso, a lasciare l’incarico nel mese di febbraio. Torneremo alle urne per restituire alla città la possibilità di essere amministrata con serenità. Oggi provano ad attaccare i nostri funzionari, professionisti che

operano qui per competenza e capacità, non certo come chi non legge e non studia le norme, ciucci politici che poi pretendono di impartire lezioni. È questo il vero motivo della loro rabbia: non sono mai riusciti a vincere politicamente contro di me e non ci riusciranno. Ecco perché riversano il loro risentimento contro la mia persona, contro questa amministrazione e contro le persone perbene di cui ho scelto di circondarmi”.