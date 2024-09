MAURIZIO PETRACCA ED ANTONIO GENGARO NELLA LISTA DEL PD AD AVELLINO PER LE REGIONALI 2025

Maurizio Petracca, Consigliere Regionale in carica ed Antonio Gengaro, candidato sindaco del Pd ad Avellino alle ultime elezioni comunali, entrambi candidati, in Provincia di Avellino, nella lista del Partito Democratico per le prossime elezioni Regionali dell’autunno del 2025. E’ questa l’ipotesi piu’ concreta che, in questi giorni, circola in Provincia di Avellino dove sono già iniziate le guerre di posizionamento per le prossime elezioni Regionali. Petracca, Consigliere Regionale uscente, ricandidato d’ufficio, a prescindere dal nome del candidato Presidente; Gengaro, molto vicino all’area Schlein, che per un pugno di voti ha sfiorato la vittoria alle ultime comunali del capoluogo irpino. Da definire, ancora, la componente femminile all’interno della lista del Partito Democratico che punta ad essere il primo partito in Provincia di Avellino alle prossime elezioni regionali.

Share on: WhatsApp